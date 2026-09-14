Рішенням Миколаївської обласної ради за клопотаннями Української Природоохоронної Групи (UNCG) створено ландшафтні заказники «Олександрівська балка», «Старогороженський» та «Новоукраїнський».

Разом це понад 209 га цінних степів, які тепер мають охоронний статус, повідомляють у UNCG.

«Олександрівська балка» — найбільший із трьох заказників, площею 105,7 га. Тут зростають 16 червонокнижних видів рослин та 8 регіонально рідкісних, зокрема ендемічні астрагал одеський, карагана скіфська, дрік скіфський, шоломниця весняна та пустельниця головчаста. А ще тут близько 300 видів комах, червонокнижний полоз жовточеревий і 46 видів птахів.

Ще у 2022 році лісгосп погодив створення тут заказника площею майже 270 га. Разом із землями, погодженими Привільненською громадою, йшлося про понад 330 га. Але поки тривали погодження, понад 100 га степу розорали та заліснили. Ще 63 га, погоджені громадою для заповідання у 2023 році, навесні 2026-го розорав орендар, який сам погоджував цю територію для включення до заказника. В результаті від запланованих понад 330 га залишилося 105,7 га — приблизно втричі менше. Це особливо прикро, адже Олександрівську балку пропонували включити до складу природного заповідника «Єланецький степ» ще на початку 2000-х, зазначають природоохоронці.

«Старогороженський» — 65,84 га цінних степів на вапняках у долині Інгулу. Тут ростуть астрагал одеський, дрік скіфський, зіновать гранітна, кілька видів ковили, горицвіт весняний, карагана скіфська та інші червонокнижні рослини. Ще тут розташована стоянка мезолітичної доби, датована X–IV тисячоліттями до н. е., яку виявила Інгульська експедиція у 1969 році. До підготовки документів для створення цього заказника долучився директор Баштанського краєзнавчого музею, військовослужбовець Олег Требух.

Заказник «Новоукраїнський» площею 37,77 га створено у Врадіївській громаді. Тут охоронятимуть степові оселища з горицвітом весняним, астрагалом шерстистоквітковим, кількома видами ковили та іншими рідкісними рослинами.

В Ураїнській Природоохоронній Групі наголошують: степу не потрібно, щоб його «покращували» деревами чи перетворювали на ріллю. Українська природоохоронна група починала свою діяльність з захисту степів і завжди ставитиме цей напрямок роботи в пріоритет.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині у 2025 році встановлено на місцевості межі 9 ландшафтних заказників