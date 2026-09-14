Подія сталась вчора, 13 вересня, у с. Підлісне Новоодеської громади. Повідомлення про те, що собака породи середньоазіатська вівчарка покусав восьмирічного хлопчика, чим спричинив численні травми, надійшла до поліції від медиків.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції №6 Миколаївського райуправління.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, поспілкувавшись із матір’ю хлопчика та опитавши власників тварини, поліцейські встановили, що хлопчик грався на території домоволодіння поряд із парканом із сітки, який відділяв сусідню територію від присадибної ділянки.

У цей час на сусідньому подвір’ї перебував прив’язаний собака породи середньоазіатська вівчарка (алабай). Попередньо встановлено, що тварина раптово перестрибнула через паркан та напала на дитину, спричинивши їй тілесні ушкодження.

На крики хлопчика прибігли його матір та власниця собаки, які перебували неподалік.

Унаслідок нападу тварини хлопчик зазнав травм голови та тулуба. Наразі дитина продовжує перебувати у медичному закладі під наглядом лікарів. Його стан оцінюють як тяжкий.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ст. 128 Кримінального кодексу України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та проводять досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні на Миколаївщині собака покусала обличчя 7-річного хлопчика (ФОТО)