Споживчі ціни у серпні 2026 р. порівняно з липнем по області знизилися на 0,3%.

Про це повідомили в обласному управлінні статистики у Миколаївській області.

Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подешевшали на 1,4%, з них найбільше (на 20,5% та 16,7%) – овочі та фрукти. На 7,8% знизилися ціни на масло. Водночас на 8,1–1,8% зросли ціни на яйця, макаронні вироби, сало, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, рис, крупи гречані та цукор.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали коштувати на 0,6% більше, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,4%.

Внаслідок акційних знижок на товари літнього асортименту одяг і взуття подешевшали на 2,9%, зокрема взуття – на 6,4%, одяг – на 0,3%.

Ціни на транспорт зросли на 3,1% під впливом подорожчання дизельного пального на 17,2%, газу скрапленого для автомобілів – на 6,6%, бензину А-92 – на 5,2% та А-95 – на 4,9%; також підвищились ціни на проїзд у міжміському та приміському автобусах на 5,4% і 2,7% відповідно, таксі – на 1,3%.