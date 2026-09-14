росія тимчасово зупинить постачання природного газу до Вірменії через ремонтні роботи на газопроводі. Про це заявили в компанії Газпром Вірменія, пише Кореспондент.

Постачання газу магістральним газопроводом Північний Кавказ-Закавказзя на території РФ буде припинено з 15 до 25 вересня у зв’язку з проведенням планово-профілактичних і ремонтних робіт.

У компанії зазначили, що в цей період безперебійне газопостачання забезпечуватимуть шляхом внутрішніх резервів та додаткових обсягів природного газу з Ірану.

Нині Вірменія практично повністю забезпечує свої потреби шляхом російського газу.