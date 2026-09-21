У Туреччині 20 вересня розпочалися військово-морські навчання «Denizkurdu-I/2026» («Морський вовк-I/2026»), до яких залучили 100 кораблів, 50 одиниць авіації та близько 14 тисяч військових. Триватимуть вони до 25 вересня.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в соцмережі NSosyal.

Зазначається, що навчання проходитимуть одразу у трьох акваторіях: Чорному, Егейському та Східному Середземному морях, передає Суспільне.

За даними турецького спеціалізованого морського порталу denizde.com.tr, до навчань залучили 100 кораблів Військово-морських сил Туреччини, серед яких фрегати, корвети та патрульні катери. У навчаннях також беруть участь близько 14 тисяч військовослужбовців, які відпрацьовуватимуть різні складні сценарії.

«Географічне охоплення навчань простягається від Чорного моря до Мармурового та Егейського морів, а також східної частини Середземного моря. На цій великій території підрозділи військово-морських сил одночасно відпрацьовуватимуть питання оперативної готовності та проводитимуть навчання з бойовими стрільбами», — йдеться у повідомленні.

Однією з ключових подій навчань стане «День почесних спостерігачів». Він відбудеться 24 вересня на борту корабля TCG Anadolu у східній частині Середземного моря.

Для Військово-морських сил Туреччини ці навчання є важливими для перевірки готовності підрозділів, які відповідають за оборону так званої «Блакитної Батьківщини». Вони також мають продемонструвати, наскільки кораблі та військовослужбовці готові реагувати на актуальні безпекові загрози в Чорному та Середземному морях, додає видання.

«Морський вовк-I/2026» продовжує серію військово-морських навчань Туреччини. Попередні навчання відбулися у червні цього року за участю 125 військово-морських підрозділів, 60 літаків та 18 тисяч військовослужбовців. Нинішні навчання мають менший масштаб.