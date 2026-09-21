Колишній міністр оборони України Михайло Федоров стверджує, ніби в червні, ще до свого звільнення, пропонував президенту Володимиру Зеленському провести вибори.

Про це він розповів «Українській правді», і ця розповідь сама по собі виглядає як передвиборча. Тобто, висновок про фальстарт Федорова не зупинив, він вперто наполягає на виборах.

Тож Федоров стверджує, що Зеленський був готовий провести вибори в червні, але відмовився від цієї ідеї через те, що на вибори пішов би також і Залужний. У чому сенс відмови через Залужного незрозуміло, бо він і так піде в червні чи коли вони будуть, і з часом сподівань на те, що буде інакше, тільки меншає, зважаючи на ту “зірку”, яку явно вже зловив “залізний генерал”.

Але у Федорова своя версія.

“Формально Федоров лишався у найвужчому колі президента до літа 2026 року. В середині червня він був серед шести людей, які разом із Зеленським на закритій держрезиденції під Києвом обговорювали можливі осінні вибори і те, кого з генералів треба вмовити не балотуватися. Сам же Федоров і вказував Зеленському на шанс переобратись на тлі великих атак на Москву та позитивних новин із Криму і Донбасу”, – пише УП.

Федоров вважає, що вибори реально організувати до завершення війни – спершу президентські, а потім парламентські.

– Ще в червні я запропонував їх провести. Зеленський був готовий, але через те, що пішов би Залужний, відмовився. Я прямо сказав президенту, що “потрібно проводити вибори, бо тоді ви перестанете про них думати і будете думати про свій пам’ятник”. Він запитав: “В чому твій інтерес?”. Я відповів: “В перемозі у війні”.

Весь матеріал про Федорова настільки пафосний, що аж не зручно, але якщо ми вже взяли епізод про вибори, закінчимо ними, бо одну й ту саму тезу нам там повторюють декілька разів:

“Ідею швидких виборів на осінь відкинули, коли Залужний і Буданов відмовились не балотуватись. А вже наприкінці липня і самому Федорову стало не до переобрання Зеленського – міністра вирішили непомітно загубити на повороті історії”, – йдеться у тексті.