За результатами опрацювання 95,18% виборчих протоколів провладна російська партія «Єдина росія» отримала 355 місць у Державній думі — це рекордний результат партії за всю її історію.

Про це заявила голова Центральної виборчої комісії росії Елла Памфілова, яку цитує російське пропагандистське видання «РБК», передає Громадське.

Так, «Єдина росія», мовляв, отримала 57,80% голосів. КПРФ (Комуністична партія російської федерації) набрала 13,79%, ЛДПР (Ліберально-демократична партія росії) — 9,01%, «Нові люди» — 7,97%, а «Справедлива росія» лише 4,97% голосів, не подолавши п’ятивідсоткового бар’єра.

Так, «Єдина росія» отримала 355 місць у Державній думі, тоді як КПРФ — 40, ЛДПР — 25, а «Нові люди» — 20.

Згодом секретар генеральної ради партії «Єдина росія» Володимир Якушев заявив, що серед їхніх депутатів буде 86 учасників війни проти України. Цю заяву підхопили пропагандистські агентства, зокрема «РИА Новости», яке згодом повідомило, що на прохання пресслужби «Єдиної росії» видалило новину зі словами Якушева «у зв’язку з уточненням даних».

Пізніше державне агентство ТАСС опублікувало новину з посиланням на Якушева, у якій ішлося, що мандати депутатів Держдуми від «Єдиної росії», за попередніми даними, отримають 49 учасників війни проти України, звернуло увагу російське видання «Агентство». Можливо, перед тим було про “загалом”.

Нагадаємо, за декілька днів до виборів російський лідер володимир путін звернувся у відеозверненні до громадян. Він заявив, що голосування на виборах «допоможе росії перемогти у війні».

Міністерство закордонних справ України назвало вибори у рф «фарсом держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами».

«Жодне “голосування”, організоване росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав. Україна не визнає ані проведення цих незаконних “виборів”, ані їхніх нікчемних результатів», — заявили в МЗС.

А у РФ деякі росіяни також не розуміють, як так можна – нахабно і вже ні від кого не ховаючись, творити таку “діч” на виборах.