Спікер ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН) у Бундестазі з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр обговорював у Росії з головою правління та заступником голови ради директорів “Газпрому” Олексієм Міллером можливість відновлення поставок газу.

Про це пише DW з посиланням на заступницю голови фракції Беатрікс фон Шторх.

“Наш зовнішньополітичний спікер Маркус Фронмаєр був у Москві й особисто розмовляв із паном Міллером із “Газпрому”. Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб відновити торгівлю. Нам потрібна доступна за ціною енергія і якомога ширша пропозиція (від постачальників енергоресурсів. – Ред.), тож ми вважаємо, що в наших інтересах отримувати поставки і з Росії, тому ми й ведемо ці переговори”, – прокоментувала Шторх.

9 вересня співголова АдН Аліс Вайдель під час генеральних дебатів у Бундестазі також говорила про потребу відновлення імпорту газу з РФ: “Нам потрібен дешевий природний газ із Росії. Ми будемо над цим працювати”. При цьому вона опосередковано поклала відповідальність за підрив газопроводу “Північний потік” між Росією та Німеччиною у вересні 2022 року на українську владу.

У відповідь на запитання DW про те, який сигнал надсилають Росії результати виборів у двох східних федеральних землях Німеччини – Саксонії-Ангальт і Мекленбурзі-Передній Померанії, – а також у столиці ФРН Берліні, зважаючи на те, що війна Росії проти України відіграла важливу роль у порядку денному АдН, фон Шторх вказала, що йдеться більше про внутрішню, ніж про зовнішню політику, яку провадить федеральний уряд.

“Звісно, це важлива тема. Адже люди бояться війни та бояться того, що Німеччина опиниться втягнутою в цю війну, або дасть себе втягнути, або кинеться туди. А наші виборці і ми цього не хочемо. У цьому плані відповідна позиція отримала підтримку, однак зовнішня політика визначається на федеральному рівні”, – зазначила вона.

На виборах до ландтагу федеральної землі Саксонія-Ангальт, що відбулися 6 вересня, АдН перемогла, здобувши підтримку 44 відсотків виборців. У Мекленбурзі-Передній Померанії, за неофіційними попередніми результатами, ультраправі набрали 38,2 відсотка, також посівши перше місце. У Берліні, де 20 вересня обирали членів Палати депутатів, АдН показала третій результат.

Як повідомляло Інше ТВ, Мерц назвав “катастрофою” результат ХДС на виборах