Сім збройних угруповань Ефіопії оголосили про створення альянсу, метою якого назвали усунення чинного уряду та формування перехідної влади. Про це повідомляє Yle з посиланням на AFP, пише УНН.

До нового альянсу увійшов, зокрема, Народний фронт визволення Тиграю. Його заступник голови Амануель Ассефа заявив, що учасники об’єднання прагнуть зміни влади в країні.

Наша мета – усунути режим і сприяти формуванню перехідного уряду – заявив Ассефа.

За даними Африканського Союзу, останніми місяцями урядові сили та сили Тиграю нарощували присутність на півночі країни. Водночас у двох найбільш густонаселених регіонах Ефіопії – Оромії та Амхарі – вже тривають окремі збройні конфлікти.

Експерт Кетіл Тронволл вважає, що координація військових командувань нового альянсу може створити для уряду необхідність одночасно вести бойові дії на 4–5 фронтах. Водночас він звернув увагу на значні ідеологічні розбіжності між учасниками коаліції.

Федеральні сили Ефіопії воюють з Армією визволення Оромо з 2018 року, а з ополченням “Фано” – з 2023 року. Попередня війна між урядом та повстанцями Тиграю тривала у 2020-2022 роках і, за наведеними AFP оцінками, забрала близько 600 тисяч життів.

Федеральна влада Ефіопії наразі публічно не прокоментувала створення нового альянсу.