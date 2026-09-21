У зв’язку з проведенням технічних робіт на серверах Державної міграційної служби України до 24 вересня включно буде тимчасово обмежено можливість надання окремих послуг, пов’язаних із реєстрацією місця проживання.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

У цей період у підрозділах ЦНАП не здійснюватимуть:

реєстрацію місця проживання;

зняття із зареєстрованого місця проживання;

актуалізацію відомостей про місце проживання.



Також до 24 вересня включно через портал та застосунок «Дія» не проводитимуться декларування місця проживання, актуалізація та зміна місця проживання.



Водночас отримання витягів з Реєстру територіальної громади буде доступним. У підрозділах ЦНАП можна буде отримати витяг про місце проживання — з інформацією, наявною у ВІС ДМС станом на дату його формування, а також витяг про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.



Витяг про місце проживання також можна буде отримати онлайн через портал та застосунок «Дія».



Громадян, які вже попередньо записалися на прийом, просять приходити відповідно до запису. Водночас через тимчасову недоступність необхідних інформаційних систем опрацювання поданих заяв та проведення відповідних реєстраційних дій може відбутися після відновлення повноцінної роботи систем. У зв’язку з цим строки опрацювання окремих заяв можуть бути перевищені.



Якщо питання не є терміновим, громадянам рекомендують перенести звернення до ЦНАПів на кілька днів та скористатися послугами після відновлення повноцінної роботи інформаційних систем. Це допоможе уникнути зайвого очікування та незручностей.



Технічні роботи проводяться для посилення захисту інформаційних систем і безпеки даних. В умовах постійних кіберзагроз такі заходи необхідні для безпечної та стабільної роботи державних інформаційних ресурсів.

Як повідомляло Інше ТВ, у лютому 2026 року Миколаївські ЦНАПи почали приймати заяви на верифікацію терміналів Starlink