Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Про це сьогодні, 22 вересня, повідомляє НЕК «Укренерго», передає Інше ТВ.

Також у компанії зазначають, що споживання електроенергії зросло: станом на 09:30 сьогодні, 22 вересня, воно було на 4,5% вищим, ніж попереднього дня. Причина – хмарна та дощова погода у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Враховуючи погодні умови, є необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всього дня – з 10:00 до 22:00.

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