Сьогодні, 22 вересня, близько 04:30 до операторів спецлінії 102 надійшло повідомлення від медпрацівника про те, що на території однієї із міських лікарень виявили тіло 61-річної жінки, яка ймовірно вистрибнула з вікна будівлі медзакладу. Від отриманих травм вона померла.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділенняполіції №2 Миколаївського райуправління поліції. Як з’ясували правоохоронці, вчора жінка самостійно звернулась до лікарні, де медики її госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію за ст. 115 Кримінального Кодексу України, з приміткою «Самогубство», як того передбачає процедура у подібних випадках. Тіло жінки направлене на проведення судово-медичної експертизи.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини, що призвели до трагедії.