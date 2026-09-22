За час повномасштабної війни в Україні загинули понад 17 тисяч цивільних людей, ще майже 54 тисячі зазнали поранення.

Про це під час 63-ї сесії Ради ООН з прав людини повідомив голова Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні Ерік Мьосе, передає кореспондентка hromadske.

За його словами, порівнюючи з минулим роком, кількість жертв серед цивільних зросла на 55%. Головна причина — посилення далекобійних російських атак по житлових масивах і населених пунктах.

«Кількість жертв серед цивільного населення внаслідок атак дронів поблизу лінії фронту також зросла. російські медіаканали продовжують публікувати відео та тексти, які свідчать про навмисне цілеспрямоване ураження цивільних осіб за допомогою дронів і навіть вихваляються цим», — зазначив він.

Голова комісії нагадав, що у звіті за 2025 рік експерти ООН офіційно визнали систематичні атаки російських дронів уздовж правого берега річки Дніпро злочинами проти людяності, які «здійснювалися з метою поширення терору серед цивільного населення, що є порушенням міжнародного гуманітарного права».

Документування порушень прав людини та резолюції, які ухвалюються в Раді ООН з прав людини, попри те, що не мають обовʼязкового характеру, необхідні, зокрема, для того, щоб міжнародні організації мали змогу надавати Україні фінансову допомогу.