У вівторок дипломати ЄС повідомили, що представники країн-членів погодилися виключити двох мільярдерів із санкційного списку щодо Росії та продовжити дію санкцій стосовно решти 3000 фізичних і юридичних осіб ще на три роки — після того, як Латвія зняла своє вето, повідомляє Reuters.

Раніше представники ЄС уже погодилися виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в обмін на продовження санкційного режиму на три роки, однак Латвія залишалася останньою країною, що блокувала це рішення в ході надзвичайно складного процесу узгодження.

Для затвердження санкцій необхідна одностайність країн ЄС, а раніше перегляд списків підсанкційних осіб і компаній із Росії відбувався кожні шість місяців. За словами дипломатів, Латвія зрештою утрималася від голосування, що дозволило ухвалити рішення.

Остаточно рішення буде затверджено після завершення процедури письмового погодження.

Раніше цього місяця Франція здивувала інших членів ЄС, наполягаючи на виключенні російсько-узбецького металургійного магната Усманова із санкційного списку з міркувань національної безпеки. Згодом Люксембург висунув аналогічну вимогу щодо Фрідмана, який ініціював судовий позов проти цієї країни на суму 16 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Латвія заблокувала скасування санкцій щодо Усманова і Фрідмана