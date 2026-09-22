З 29 вересня можна буде придбати новий набір пам’ятних монет з серії «Мешканці морських глибин», який випустив Національний банк України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Інше ТВ.

До нового набору входять дві пам’ятні монети номіналом 5 гривень кожна – «Азовське море. Морський кріт» та «Чорне море. Чорноморський гребінець». Вони продовжують серію «Флора і фауна України».

«Чорне та Азовське моря – частина природної спадщини України. У них живуть сотні видів, кожен із яких відіграє свою роль у морській екосистемі. Серед них чорноморський гребінець і морський кріт, чия присутність може багато розповісти про стан морського середовища», – так пояснили в НБУ вибір присвяти.

На реверсі монети, присвяченої: Азовському морю – зображено двох морських кротів сірого та болотяного кольорів (кольоровий друк) у зостері – морській траві, що є оптимальним життєвим середовищем для цього виду;



Чорному морю – зображено трьох чорноморських гребінців жовто-синього, помаранчевого та білого кольорів (кольоровий друк) у типовому біотопі – піщаних заглибленнях.



На аверсах монет відповідно розміщено стилізовані контури Азовського та Чорного морів із прилеглою територією України, виконані у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.



Тираж набору – до 50 000 штук у сувенірному пакованні.



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