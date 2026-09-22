Повного тексту виступу президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН ще немає, але в цілому контекст і основні послання вже відомі. Ось основні тези і цитати.

-Можу з гордістю повідомити вам, що Америка повернулася, і сьогодні наша країна сильніша, ніж будь-коли раніше. Справи в нашій країні йдуть краще, ніж будь-коли, і на нас чекає дуже й дуже світле майбутнє. Наша економіка викликає заздрість у всього світу. Весь світ отримує імпульс до розвитку завдяки багатству, силі та енергії оновлених Сполучених Штатів.



Я не маю наміру дозволяти небезпекам зростати й далі. Я не вважаю правильним залишати проблеми без вирішення, щоб вони лише поглиблювалися. Адже тоді їх стає дедалі важче вирішити. Тож, поки інші вели розмови, я діяв. Поки інші говорили про мир, я встановлював мир. Поки інші ігнорували загрози, я давав їм відсіч.



Трамп про Іран

Вони були тираном на Близькому Сході, але тепер це вже в минулому. З першого дня мого приходу в політику я був непохитним. Я ніколи не дозволю Ірану отримати ядерну зброю.

Одразу після вступу на посаду минулого року я ініціював переговори з Іраном і запропонував їм повну економічну співпрацю в обмін на припинення ядерної програми та відмову від підтримки тероризму. Але вони відмовилися. Це була велика помилка.

Вони створили ракету, здатну вразити Європу, і дуже пишалися цим. Сподіваюся, європейці це усвідомлюють.

Метою Ірану було створення ядерної бомби під прикриттям цього щита зі звичайних балістичних ракет. Якби їм це вдалося, цей зловісний режим міг би безперешкодно сіяти терор і смерть вічно.



Ми відзначатимемо третю річницю нападу на Ізраїль, що стався 7 жовтня. Терористи, яких фінансує Іран, катували, калічили та вбивали 1200 мирних жителів, серед яких були десятки американців і багато немовлят — зовсім крихітних, прекрасних немовлят. Верховний лідер Ірану вітав цю різанину й назвав її «послугою людству».

Цього року режим знищив понад 72 000 власних громадян. Тільки уявіть собі такий мерзенний режим, який отримав би можливість здійснювати масштабні терористичні атаки під захистом ядерного щита. Саме з такою реальністю нам довелося зіткнутися — реальністю, яку надто багато хто волів ігнорувати. Усі вони її ігнорували.



Про Ормузьку протоку

Військово-морські сили США нещодавно забезпечили виведення понад мільярда барелів нафти через Ормузьку протоку; обсяги транспортування нафти зараз більші, ніж будь-коли від початку війни. Ми виводимо 22, 25, 30, 32 та 37 суден — щодня і щоночі.



Мені належить прийняти важливе рішення. Чи буде укладено угоду з Іраном, яка дозволить їм відновитися й побудувати значно могутнішу країну, ніж будь-коли раніше — можливо, одну з найвизначніших на Близькому Сході чи навіть у світі? Чи мені знищити Ісламську Республіку — і зробити це швидко, не давши їм жодного шансу знову вбивати людей і руйнувати країни? Чи відправити їх у пекло без жодного шансу на виживання та без надії на майбутню велич для наступних поколінь? Але я вірю, що ми укладемо угоду одразу після виборів, адже їм просто невигідно чинити інакше.

Вони чекають, щоб побачити, як я виступлю на проміжних виборах. Але вони не розуміють: я не балотуюся. Я вже це робив і здобув переконливу перемогу.

Я не надавав і не надаватиму жодного значення виборам, коли йдеться про Іран. Це питання навіть не спадає мені на думку. Єдине, що має значення — це те, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї.

Боягузи й зрадники залюбки казали б, що в Сполучених Штатах бракує боєприпасів, але це неправда. Ми маємо більше боєприпасів, ніж будь-коли зможемо використати, і виробляємо їх у небачених раніше обсягах. Ми нарощуємо наші запаси швидше, ніж будь-коли — і це озброєння найвищого класу.

Крім того, найближчим часом відкриються величезні заводи з виробництва боєприпасів. Зараз провідні світові оборонні компанії будують 18 таких підприємств — 18 заводів перебувають на стадії будівництва.



Я закликав усі країни приєднатися до нас у забезпеченні повної економічної ізоляції Ірану, доки вони не припинять напади на комерційні судна, не відмовляться від своїх ядерних амбіцій і не перестануть підтримувати тероризм. Терористичний режим поводиться зухвало не тому, що він сильний і впевнений у собі, а тому, що він слабкий і відчайдушний.

Ми поклали край війні в Газі, врятувавши тисячі життів.

Про Україну

Ми дуже тісно співпрацюємо з лідерами Росії та України, і ми вирішимо це питання.

Гадаю, це станеться швидше, ніж люди собі уявляють. З них уже досить.

Трамп про Венесуелу

Якщо об’єднати ресурси Сполучених Штатів і Венесуели, ми матимемо понад 60 відсотків світових запасів нафти. Тож це, мабуть, наймасштабніша угода. Це була війна, але це, можливо, найбільша угода, яку коли-небудь укладали. Переможець отримує все. Ви всі це чули.

Наші дії у Венесуелі є доказом того, що Сполучені Штати більше не дозволять загрозам для Америки закріпитися будь-де в Західній півкулі; і, якщо буде потрібно, ми використаємо нашу неперевершену військову міць для захисту життєво важливих національних інтересів Сполучених Штатів.

Венесуела мала найкраще у світі обладнання, отримане від інших країн. І знаєте що? Воно не працювало. Воно навіть близько не працювало.

Картелі — це ІДІЛ Західної півкулі. Це недобрі люди. Як і бойовиків ІДІЛ, їх слід знищувати, висилати з країни або утримувати під вартою як ворожих комбатантів без права на звільнення — саме це ми й робимо.



Трамп про Мексику

Для Сполучених Штатів неприйнятно мати спільний кордон протяжністю 2000 миль із територією, яку контролюють ворожі картелі.

Тому Мексика повинна повернути собі контроль над власною землею, відібравши її у ворогів людства.

Трамп про Кубу

Моя адміністрація також прагне докорінних змін у ситуації на Кубі, де комуністичний режим перебуває під величезним тиском — найбільшим за весь час свого існування. Він зазнає краху, як ніколи раніше, і він упаде. Переговорами займається Марко Рубіо. Він глибоко залучений у переговорний процес із Кубою. Побачимо, що з цього вийде.

Ми не дозволимо створити притулок для іноземних ворогів, які загрожують Америці просто біля нашого порога. Кубинський режим десятиліттями координував свої дії з лівими радикалами та комуністичними мережами тут, у Сполучених Штатах. Як детально повідомляв наш Державний департамент, вони налагоджували зв’язки з підривними та радикальними групами, такими як Комуністична партія США, «Антифа» та «Демократичні соціалісти Америки». Комунізм ніколи не прийде до Америки, а от свобода прийде на Кубу.



Трамп про Гренландію

Жодному противнику США більше не буде дозволено створювати військову присутність у Гренландії чи здійснювати там стратегічно важливі інвестиції без нашого чіткого письмового схвалення. Ми негайно розпочнемо процес розгортання значної військової присутності у відповідних місцях. Ми збудуємо дві дуже великі військові бази.



Трамп про війну Росії та України

Минулого тижня на честь сенатора Ліндсі Грема я підписав потужний новий закон, ухвалений Конгресом, який надає мені величезні нові повноваження щодо запровадження мит.

І, якщо виникне потреба, я ними скористаюся. Час зупинити вбивства.