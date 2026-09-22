Ціна на золото стабілізувалася поблизу $4375 за унцію після помірного зростання минулого тижня на тлі побоювань щодо стійкої інфляції у США та подальшої політики Федеральної резервної системи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Минулого тижня ФРС одноголосно підвищила процентну ставку на 0,25 відсоткового пункту – вперше з 2023 року. Регулятор намагається стримати інфляцію, яка вже понад 5 років перевищує цільовий показник у 2%.

Інвестори цього тижня стежитимуть за виступами представників ФРС, намагаючись оцінити темпи можливого подальшого підвищення ставок. Президент ФРС Міннеаполіса Ніл Кашкарі вже заявив, що інфляція залишається надто високою та поширилася далеко за межі зростання цін на нафту.

Додатковим фактором стали ціни на енергоносії через війну США з Іраном. Їхнє зростання посилює очікування, що ФРС може довше утримувати високі процентні ставки, що традиційно створює тиск на золото.

Станом на 7:42 за сінгапурським часом спотова ціна золота знизилася на 0,1% до $4373,95 за унцію. Срібло водночас подорожчало на 0,2% до $66,38 за унцію, а платина та паладій також показали невелике зростання.