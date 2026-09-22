В Україні перед опалювальним сезоном зріс попит на дрова для населення. У ДП “Ліси України” прогнозують, що за підсумками 2026 року реалізація паливних дров може досягти рекордних 2,9-3 млн кубометрів. Ціни на них цьогоріч зросли до 15%.

Про це на запит РБК-Україна повідомили у ДП “Ліси України.

Щороку “Ліси України” реалізують громадянам 2,2-2,6 млн кубометрів дров’яної деревини. Ще 300-400 тис. кубометрів постачають школам, лікарням, дитсадкам, бюджетним установам і підрозділам Сил безпеки та оборони.

У 2026 році попит виявився вищим за звичайний. Станом на зараз філії підприємства вже відвантажили населенню майже 1,9 млн кубометрів паливних дров, а до кінця року планують заготовити ще близько 1 млн кубометрів.

Скільки коштують дрова

Станом на 1 вересня 2026 року середня ціна одного кубометра дров для населення становить 1252 грн з ПДВ на складах філій ДП “Ліси України”.

Порівняно з минулим опалювальним сезоном вартість зросла в середньому на 12-15%. У підприємстві пояснюють це подорожчанням паливно-мастильних матеріалів і послуг із лісозаготівлі.

Найдешевші дрова продають у лісистих регіонах – на Поліссі, у Карпатах, а також на Чернігівщині та Сумщині, де ціни становлять 900-1400 грн за кубометр залежно від породи.

У менш лісистих областях – на сході, півдні та Кіровоградщині – вартість вища: від 1000 грн за кубометр для м’яколистяних порід до 1700 грн за тверду деревину.

Послуги доставки покупці оплачують окремо. За 1 рік кожен громадянин має можливість замовити 15 кубометрів дров.

Як визначити об’єм дров (інфографіка “Ліси України”)

Які дрова вибирають українці

Найбільший попит традиційно мають дрова твердолистяних порід – дуба, граба, ясена, бука та клена, оскільки вони довше горять і дають більше тепла.

Також активно купують сосну, ялину та ялицю, тоді як найменший попит мають липа, верба й осика.

У підприємстві зазначають, що для опалення приватного будинку протягом сезону зазвичай потрібно від 5 до 12 кубометрів дров – залежно від площі житла, породи деревини та її вологості.

Яка деревина віддає найбільше тепла (інфографіка “Ліси України”)

Як офіційно купити дрова

Придбати паливні дрова можна безпосередньо у лісництвах, надлісництвах і філіях ДП “Ліси України” – для цього потрібно звернутись за контактами у вашому регіоні.

Або через онлайн-магазин “ДроваЄ”:

Увійдіть до системи за допомогою ID.GOV.UA

Оберіть постачальника, тип дров та інші параметри. Вкажіть адресу, куди плануєте доставити замовлення.

Надішліть замовлення та очікуйте підтвердження від постачальника

Фото: Скільки коштують дрова у 2026-му (інфографіка РБК-Україна)

“Можна заготовити дрова самостійно. Для цього потрібно оформити лісорубний квиток для особистих потреб, звернувшись до місцевого лісгоспу із заявою. У ній – вказати ціль використання, опалення, обсяг необхідної деревини. Для фізичних осіб дозволяється на спеціально відведених ділянках з обмеженими обсягами вирубки”, – йдеться на сайті “Ліси України”.