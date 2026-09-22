Цифрові активи вперше з січня повернули собі $3 трлн ринкової вартості після вражаючого ралі біткоїна, однак трейдери також нарощують маржинальні ставки у безстрокових ф’ючерсах, збільшуючи ризик різких коливань цін. Про це пише Bloomberg, пише УНН.

За даними CoinGecko, ринок додав понад $740 млрд у вартості з моменту оголошення Мінфіну США минулого місяця про збільшення викупу довгострокових облігацій. Кредитне плече зростає разом із котируваннями. Відкритий інтерес у безстрокових ф’ючерсах за токенами піднявся майже до $160 млрд — максимуму з кінця жовтня минулого року, показують дані Coinglass.

У понеділок на тлі стрибка цін було ліквідовано понад $920 млн ведмежих ставок. Триваюче закриття коротких позицій може спровокувати сквіз, оскільки трейдери поспішають викупити активи, щоб закрити збиткові угоди, створюючи додатковий тиск на зростання цін. Утім, відкритий інтерес продовжував зростати, що свідчить про захід на ринок нових позицій із плечем навіть у міру витіснення шортів.

Сквіз зазвичай руйнує відкритий інтерес. Цей не зруйнував, а отже, позиції негайно заміщаються. Трейдери женуться за рухом, а не знижують ризик. Саме тому наступні 5% у будь-якому напрямку будуть швидшими, ніж очікують – сказала Рейчел Лукас, аналітик BTC Markets.