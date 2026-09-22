Держсекретар США Марко Рубіо в етері Fox News висловив стурбованість, що протягом останніх кількох місяців судна та нафтові поставки, пов’язані з Америкою, неодноразово ставали об’єктами українських атак — хоча й ненавмисно:



-Це питання потребує вирішення. Ми не можемо допустити, щоб таке траплялося.



Ймовірно, мова про нафтоналивний порт в районі Новоросійська, який є хабом для транспортування нафти з Казахстану, шо належить американським компаніям Chevron та ExxonMobil.

Рубіо також заявив, що ці удари впливають на зростання цін на нафту.

-Значний внесок у зростання цін на нафту, яке ви спостерігали протягом останніх кількох тижнів — зараз воно стабілізувалося — пов’язаний з Чорним морем, Україною та Росією, а також з Єменом і хуситами, — заявив він, закликавши до енергетичного перемир’я між Україною та РФ.



-Ми вважаємо, що це була б чудова ідея — припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, за якого інфраструктура України не буде під ударом. Російські енергетичні об’єкти також не будуть під ударом.



