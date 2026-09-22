Сьогодні, 22 вересня, на Полтавщині зареєстрували землетрус. Поштовхи зафіксували на глибині 3 кілометри.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю Космічного агентства України.

Землетрус магнітудою 4,2 бала (за шкалою Ріхтера) був на глибині 3 кілометри в Мачухівській громаді Полтавського району Полтавської області.

За класифікацією землетрусів сьогоднішній належить до сильно помірних.

«Суспільне. Полтава» пише, що це вже восьмий землетрус цього року, який зафіксовано на Полтавщині.

Шкала Ріхтера — це система, за допомогою якої сейсмологи визначають магнітуду землетрусу, тобто кількість енергії, що вивільняється під час підземних поштовхів. Що вища магнітуда, то потужніший землетрус і більшими можуть бути його наслідки.