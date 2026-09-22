Латвія стала першою країною ЄС, яка заблокувала скасування санкцій щодо російських олігархів Алішера Усманова та Мхайла Фрідмана.

Проти продовження санкцій проти російських олігархів виступили Словаччина, Франція та Люксембург. Категорично проти — країни Балтії та Україна, повідомляє Reuters.

Комітеті постійних представників країн-членів ЄС (Coreper) запропонував компроміс: зняття санкцій із Фрідмана та Усманова в обмін на продовження санкцій проти майже 3000 росіян і російських компаній, які підтримують війну проти України, одразу на три роки, а не на шість чи 12 місяців.

Увечері 21 вересня урядам країн ЄС розіслали проєкт рішення за процедурою мовчазної згоди. Однак Латвія висловила заперечення, після чого процес продовження санкцій було призупинено.

Строк дії санкцій сплив 15 вересня. Через позицію Словаччини і Франції обмеження продовжили лише на тиждень — до 22 вересня.

Посли країн ЄС планують знайти рішення до нового дедлайну.

Президент Володимир Зеленський подякував Латвії

«Вдячний нашим латвійським друзям — президенту Едгарсу Рінкевичсу, прем’єр-міністру Андрісу Кулбергсу — та іншим партнерам у ЄС за те, що зберігаєте юридичний фронт протидії агресивній війні проти України.



Оскільки росія збільшує кількість вбивств цивільних — уночі та протягом дня знову були атаки дронами й балістичними ракетами, — тиск на Москву має посилюватися.

Зокрема, проти тих, хто сприяє путінській війні. Кожен злочин проти мирних українців має ім’я. І поки ця війна триває, ці імена мають залишатися в санкційних списках.



Світові потрібне не політичне вилучення із санкційних списків, а своєчасне й безумовне продовження персональних санкцій — доти, доки Москва не долучиться до серйозних мирних переговорів і не зробить конкретних кроків для завершення своєї війни проти України.

Це найкоротший шлях до миру, якого ми всі прагнемо».