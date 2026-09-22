Понад тонна канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель – Нацполіція підбила підсумки двох етапів спецоперації «Джентльмени».

За два етапи загальнодержавної спецоперації «Джентльмени» поліцейські провели 968 обшуків, вилучили тонну канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель, ліквідували 23 нарколабораторії типу гроубокс. Загалом затримано 96 осіб, 181 фігуранту повідомлено про підозру. Вартість наркотичної продукції, потрапляння якої на «чорний» ринок вдалося не допустити, становить понад 350 мільйонів гривень.

У вересні Нацполіція провела другий етап спецоперації: 532 обшуки у 23 областях та столиці. Незаконні посіви маскували серед сільськогосподарських культур і густої рослинності, на присадибних та занедбаних ділянках, у лісосмугах і на територіях господарств.

Під час цього етапу поліцейські вилучили понад 40 тисяч кущів конопель та 838 кг канабісу, а також амфетамін, alpha-PVP та інші наркотичні речовини. Ліквідовано 12 лабораторій типу гроубокс, вилучено обладнання, автомобілі, понад 5 млн грн у різній валюті, зброю, патрони та вибухівку. Затримано 62 особи, 107 фігурантам повідомлено про підозру.

Один із найбільших «урожаїв» виявили на Житомирщині: коноплі вирощували серед соняшнику. Під час збору поліцейські затримали шістьох учасників наркоугруповання та вилучили 570 кг канабісу і 29 435 рослин коноплі. Підозрювані перебувають під вартою.