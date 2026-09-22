російські компанії почали переобладнувати портові термінали, які раніше працювали з добривами, вугіллям та іншими вантажами, для перевалки зерна. Йдеться про порти Балтійського моря та Арктики, повідомляє Кореспондент.

Така необхідність виникла після українських атак безпілотниками по російській портовій інфраструктурі в Чорному морі. У попередньому експортному сезоні близько 90% морських поставок російського зерна проходили саме через чорноморські порти.

Одним із ключових нових напрямків стала Усть-Луга. Там приватний термінал Ultramar, який раніше спеціалізувався переважно на мінеральних добривах, почав приймати зерно.

Потужність Ultramar заявлена на рівні 37 млн тонн вантажів на рік. За даними Reuters, у серпні термінал почав працювати із зерном, а у вересні заявки на його доставку залізницею становили близько 260 тисяч тонн.

За словами джерела агентства, частина цього зерна призначена для Єгипту та Саудівської Аравії. “Раніше Ultramar таких вантажів не відправляв”, зазначило джерело.

Влада також розглядала можливість перенаправлення до Усть-Луги вантажів Demetra – однієї з найбільших російських зернових торговельно-логістичних компаній. Водночас на Балтику намагаються перевести поставки й інших експортерів.

Торік через Ultramar пройшло близько 16 млн тонн добрив. Водночас переорієнтація частини його можливостей на зерно, за оцінками джерел Reuters, не повинна суттєво вдарити по експорту добрив через наявність резервних потужностей.

Нову схему розширюють і в Санкт-Петербурзі. До перевалки зерна залучили термінали Modul та BSMZ, які раніше з такими вантажами не працювали. Зокрема, Modul може обробляти до 70 тисяч тонн зерна в контейнерах щомісяця. Однак такий спосіб перевезення дорожчий за традиційний експорт зерна.

Проблема для Росії полягає у масштабах. Раніше сукупні потужності балтійських портів із перевалки зерна оцінювали лише у 2-7 млн тонн на рік, тоді як можливості портів на півдні перевищують 60 млн тонн. Тому без переобладнання терміналів для інших вантажів Балтика не змогла б швидко замінити чорноморський напрямок.

Ще одним альтернативним центром стає Мурманський морський торговельний порт. Його заявлена потужність становить до 24 млн тонн на рік, а традиційно через нього перевозять вугілля, руду та метали.

Керівництво порту заявило, що планує розпочати експорт зерна вже у жовтні. Перші 40 тисяч тонн мають доставити залізницею зі Ставропольського краю. Перевезення вже погодили “Російські залізниці”.

Для Москви Мурманськ має важливу перевагу – порт працює цілий рік і не замерзає. Водночас він розташований приблизно за 2700 кілометрів від Новоросійська, головного російського зернового експортного центру на півдні.

Російська влада вже підтримує нову логістичну схему: “Російські залізниці” надали перевезенням зерна до портів Балтики та Арктики високий пріоритет, а такі поставки отримали державні субсидії.