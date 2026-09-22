В одному з районів Севільї (Іспанія) збудували систему підземних акведуків, яка допомагає охолоджувати повітря у приміщеннях та на відкритому повітрі.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

В основі лежить давня технологія так званих канатів – підземних каналів. Вона з’явилася близько 3000 років тому у Персії, на території сучасного Ірану. Пізніше подібні системи поширилися багатьма регіонами ісламського світу — від сучасних Пакистану та Ірану до Йорданії.

У посушливих районах канати використовували для доставки води з підземних джерел, зрошення полів та водопою тварин, а також для охолодження будинків.

Система, придумана кілька тисячоліть тому і пристосована до умов XXI століття, використовує нічне природне зниження температури, щоб охолоджувати воду під землею. Щоб прискорити процес, частину води за допомогою насосів, що працюють від сонячної енергії, піднімають на дах. Там її розпорошують через форсунки тонким шаром. Після цього вода знову стікає під землю.

Вдень, коли температура на вулиці досягає максимуму, охолоджену воду подають нагору, в систему, прокладену під стелею, щоб зробити повітря прохолоднішим. Вода надходить і до підземних труб, де охолоджує повітря. На відкритих ділянках розпорошується водяний туман, який знижує температуру завдяки випаровуванню води.

Проект у Севільї у певному сенсі відроджує і місцеві традиції. Кілька століть тому маври використовували схожі технології керування водою по всій зайнятій ними тоді Андалусії, у тому числі у знаменитому палацовому комплексі Альгамбре в Гранаді.

Ця технологія особливо актуальна для Севільї — четвертого за величиною міста Іспанії, де мешкають півтора мільйона людей. Минулого року місто встановило рекорд: температура перевищувала 40 градусів упродовж 30 днів. За попереднє десятиліття таких днів у середньому було 13 на рік.

В останні роки спека стала настільки сильною, що Севілью стали називати «пательня Іспанії». За прогнозами вчених, через спричинені діяльністю людини зміни клімату до 2050 року літня температура тут може досягати 50 градусів, а кількість опадів у середньому скоротиться на 20%.

Мережу акведуків побудували в рамках проекту CartujaQanat, що фінансується Євросоюзом. Вчені переконані, що проект у Севільї зможе стати прототипом, який можна відтворювати й у інших південних країнах.

Як повідомляло Інше ТВ, Вчені нарешті зрозуміли, чому давньоримський бетон досі «стоїть», а сучасний руйнується через 100 років