Ледь не всі корупційні скандали, у яких фігурував Олег Татаров, так чи інакше пов’язані з нерухомістю. І на чергові квартирні «мутки» вивело крихітне оновлення декларації заступника керівника ОП.

Як купа квартир у скандальних столичних ЖК опинилася в руках людей з орбіти Татарова – у новому розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти виявили, що 11 квартир на понад мільйон доларів у житлових комплексах «Перлина Нивок» і «Аквамарин», які роками не можуть добудувати, перейшли у власність Наталії Писаревої та Владлени Тимошенко.

Жінки пов’язані з італійським підприємцем Ніколою Мірто — колишнім клієнтом та близьким товаришем Олега Татарова. Адвокатське об’єднання Татарова представляло інтереси Мірто, а у 2021 році італієць, як стверджують журналісти, довірив колишній дружині Татарова в разі потреби оформити опікунство над його сином.

Так, разом з Наталією Писаревою, зокрема, Мірто створив британську компанію Apostolo, а у червні 2026 жінку на посаді замінила Владлена Тимошенко.

Крім того, за даними журналістів, ще у 2016 році Олег Татаров інвестував у будівництво житлового комплексу «Подол град» у Києві, але перед закінченням будівництва продав квартиру там адвокату Олександру Квятківському за близько восьми мільйонів гривень.

Журналісти встановили, що окрім юридичної діяльності Квятківський займається професійною стрільбою — він значиться як співзасновник федерації стендової стрільби Києва. За даними джерел Bihus.Info, у клубі Standfort, де стріляє Квятківський, регулярно збирається верхівка правоохоронних органів, а раніше там був і Татаров.

Офіційний дохід Квятківського становить близько 300 тисяч гривень на рік, йдеться в матеріалі Bihus.Info. Через пів року після купівлі квартири в Татарова він досі живе у старій квартирі, а журналістам пояснював покупку тим, що мав «власні накопичення за 50 років свідомого життя».

Сам Квятківський заявив, що квартиру знайшов через рієлтора, а з Татаровим познайомився вже під час підписання документів.

Що відомо про Татарова?

Олег Татаров — заступник керівника Офісу президента України з 5 серпня 2020 року, правник і адвокат. Як нагадує Громадське, до 2014 року працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. У розпал Революції гідності проводив брифінги від імені МВС. Коментував, зокрема, напади працівників тодішньої міліції на протестувальників. Віктор Янукович його нагороджував як «заслуженого юриста України», повідомляло «Радіо Свобода».

Сам Татаров в інтерв’ю «Суспільному» стверджував, що «не виконував злочинних наказів», «виконував доручення як офіцер», «будь-яких особистих думок озвучувати не міг».

Після нібито люстрації, тобто заборони надалі працювати на держслужбі, очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою.

Був адвокатом Андрія Портнова, першого заступника Адміністрації президента часів Януковича, та колишнього народного депутата Вадима Новинського, якого підозрюють у держзраді, йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо».