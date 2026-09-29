Як повідомляло ІншеТВ, 26 вересня вночі в самому центрі Миколаєва чоловіка вдарили ножем у груди. Підозрюваного у цьому злочині згодом затримали, ним виявився 18-річний молодик.

Слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Галиною Подзігун розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу до 18-річного учня одного з професійних училищ, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України, повідомляє пресс-служба суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, вночі, 26.09.2026 року, підозрюваний перебував на перетині вулиці Соборна та пр. Центральний, де в нього виник конфлікт з 55-річним чоловіком, який переріс в бійку, під час якої хлопець наніс опоненту декілька ударів ножем в область грудної клітини.

У судовому засіданні, юнак повідомив, що повертався о третій годині ночі додому і побачив чоловіка, який вийшов з якогось приміщення. Підозрюваний запитав в останнього, що він робить на вулиці в комендантську годину. Той відповів агресивно і почалась бійка, в ході якої чоловік почав тікати.

Хлопець побіг за ним, за його словами, щоб вибачитись. Коли наздогнав, бійка розпочалась знову, чоловік застосував силовий прийом, що викликав сильну біль. Підозрюваний прохав його відпустити, той не реагував, тоді він дістав ніж і наніс кілька ударів, після чого бійка припинилась.

Чоловік запропонував випити, хлопець погодився, проте по дорозі в них знову почався конфлікт, після завершення якого останній пішов додому.

Захисник просила суд відмовити у задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 266 240 гривень.