Заморожені російські активи пропонується перевести з-під юрисдикції окремих країн, зокрема Бельгії, до спеціального інструменту Європейського Союзу, що прибере для депозитарію Euroclear ризики потенційних судових позовів з боку РФ.

Про це на заході в аналітичному центрі EPC у Брюсселі на тему шляхів подальшого фінансування України розповів один з авторів ініціативи, політичний оглядач Х’юго Діксон, повідомляє Укрінформ.

За його словами, цей крок є лише першим етапом у процесі використання російських ресурсів в інтересах України.

«Це нова пропозиція, яка відрізняється від тих, що були відхилені Європейською радою минулого року. В її межах кошти Україні не передаватимуться негайно, але створять необхідне правове й фінансове підґрунтя для наступного кроку», – зазначив Діксон.

Механізм передбачає два основних елементи, покликані вивести Бельгію з-під потенційного юридичного удару та розвіяти занепокоєння уряду країни щодо можливих фінансових наслідків.

По-перше, йдеться про переміщення всіх заморожених рахунків Центрального банку РФ – не лише з депозитарію Euroclear у Бельгії, а й з Clearstream у Люксембурзі, а також з інших установ Франції та ЄС – на баланс спеціального інструменту Євросоюзу, який виступатиме їхнім зберігачем. При цьому передаються як самі активи, так і зобов’язання за ними, за принципом зміни депозитарію, а право власності РФ наразі формально зберігається.

Також Євросоюз повинен буде забезпечити повний юридичний та фінансовий захист депозитаріям (Euroclear, Clearstream тощо) і Бельгії на випадок можливих контрзаходів або конфіскацій з боку Росії.

Діксон підкреслив, що пропозиція спирається, зокрема, на прецедент передачі рахунків Центрального банку Іраку після падіння режиму Саддама Хусейна.

Крім того, нова схема усуває потребу в наданні окремих гарантій з боку країн-членів ЄС, що раніше викликало значні розбіжності, пояснив експерт.

Оскільки зобов’язання перед РФ перейдуть безпосередньо до Євросоюзу, депозитарій Euroclear не потребуватиме екстрених ліквідних ліній чи спеціальних державних гарантій.

У разі схвалення на рівні ЄС пропозиція також залишається відкритою й іншим країнам, в яких зберігається значна частка російських активів, в тому числі Великій Британії, Канаді та Японії, повідомив Діксон.

На думку експерта, перебування заморожених активів РФ у зберіганні інструменту ЄС також може надати Європі додаткові важелі впливу у дипломатичних спробах досягти справедливого миру в Україні.

На запитання Укрінформу про те, чи вже отримали автори ідеї зворотний зв’язок від уряду Бельгії щодо його думки про запропоновану ініціативу, експерт відповів, що такої відповіді ще не надходило. Він додав, що ініціатива вже має підтримку кількох країн-членів ЄС та певної кількості євродепутатів.

Як повідомлялося, міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що ситуація з бюджетним дефіцитом України є надзвичайним викликом на тлі безперервних атак РФ, які націлені на ключові сектори економіки, отже доцільно повернутися до ідеї використання заморожених активів РФ для додаткового фінансування держави.

Як повідомлялося, авторами ідеї переведення заморожених коштів Центробанку РФ з-під юрисдикції Euroclear є політичний оглядач Х’юго Діксон, почесний професор юридичного факультету Единбурзького університету Лі Бухгейт та Даліп Сінгх, заступник голови та головний економіст із глобальних питань у компанії PGIM.