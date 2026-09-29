-Фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів у наших містах і громадах. Просто терористи, які і вдень, і вночі бʼють по життю, по наших людях, по суто цивільних обʼєктах, – повідомив президент Зеленський.

У Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», дата- та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об’єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки.

Цієї ночі були збиття, зокрема й балістики. Дякую всім, хто залучений до захисту, та всім, хто дотримується наших домовленостей. Вдячний американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Вдячний Франції та Німеччині за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами. На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі. Дякую всім, хто допомагає.