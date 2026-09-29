Як повідомляло ІншеТВ, На Миколаївщині поліцейські, військові та місцеві мешканці відучора шукали зниклого 11-річного Дмитра Загоруйка (ФОТО)

На жаль, сьогодні, 29 вересня, під час поліцейської пошукової операції поблизу села Цвіткове Прибузької громади правоохоронці виявили тіло 11-річного безвісти зниклого хлопчика у річці Південний Буг.

Повідомлення про те, що пішов здому та не повернувся 11-річний син, надійшло до відділення поліції № 2 Вознесенського районного управління, вчора, 28 вересня, від місцевої мешканки.

Протягом доби тривали пошуки хлопчика. По тривозі був піднятий особовий склад управління карного розшуку, управління превентивної діяльності обласного главку, Вознесенського районного управління поліції, поліцейські наближених територіальних підрозділів, оперативники, інспектори ювенальної превенції, поліцейські офіцери громади, кінологи зі службовими собаками, військовослужбовці Національної гвардіїУкраїни та небайдужі місцеві мешканці.