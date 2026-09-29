Пошукова операція розпочалась вдень 28 вересня і триває досі. Поліцейські разом із військовослужбовцями та місцевими мешканцями ні на хвилину не зупиняли пошуки 11-річного Дмитра із села Цвіткове Прибузької громади. Наразі розшукові заходи продовжуються.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Пошукова операція триває під контролем керівництва обласного главку поліції. На місці працює оперативний штаб, координацію пошукових заходів здійснюють поліцейські.

До розшуку залучено особовий склад управління карного розшуку, управління превентивної діяльності обласного главку, Вознесенського районного управління поліції, поліцейських найближчих територіальних підрозділів, оперативників, інспекторів ювенальної превенції, кінологів, військовослужбовців та небайдужих місцевих мешканців.

Правоохоронці обстежили територію населеного пункту та його околиці, перевіряють дороги, лісосмуги, поля, пустирі, покинуті будівлі та водойми.

Для обстеження важкодоступних ділянок місцевості застосовували безпілотний літальний апарат. Пошукові групи також використовували тепловізори, кінолог зі службовим собакою продовжує перевіряти можливі маршрути пересування дитини.

Поліцейські продовжують відпрацьовувати всі можливі версії та перевіряти кожну інформацію, яка може допомогти встановити місцезнаходження хлопчика.

Якщо ви бачили Дмитра або маєте будь-яку інформацію, яка може допомогти у його пошуках, просимо негайно повідомити на спецлінію 102.

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