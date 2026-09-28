Повідомлення про те, що неповнолітній онук вранці пішов із дому та досі не повернувся, надійшло до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління від мешканця Південноукраїнська.

Чоловік розповів, що напередодні між ним та його 14-річним онуком виник конфлікт. Після сварки підліток пішов із дому нібито на тренування, а згодом з його телефону надійшло повідомлення тривожного змісту.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, у пошуках неповнолітнього були задіяні оперуповноважені та співробітники ювенальної превенції Вознесенського районного управління поліції. Правоохоронці перевіряли можливі місця перебування юнака.

Під час пошукових заходів поліцейські помітили хлопця у яскравій куртці на балконі багатоповерхового будинку. Розуміючи, що він перебуває у небезпечній ситуації, поліцейські негайно попрямували до нього. Піднявшись на 10 поверх, вони обережно наблизилися до підлітка та почали з ним розмову.

Правоохоронці спокійно встановлювали контакт із неповнолітнім, вислухали його та пояснили, що навіть складні конфлікти з близькими можна вирішити, а у важкій ситуації завжди можна звернутися по фахову допомогу.

Завдяки професійним та злагодженим діям поліцейських хлопця вдалося переконати залишити небезпечне місце. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Зі слів неповнолітнього, у такий спосіб він намагався привернути увагу родини після сварки і насправді не мав на меті завдати собі шкоди.

З неповнолітнім та його родиною правоохоронці провели профілактичну роботу та наголосили на важливості своєчасного звернення по допомогу у складних життєвих ситуаціях.

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