Державний секретар Міністерства оборони Польщі Павел Залевський заявив, що його країна не передаватиме Україні гроші з Європейського фонду миру (EPF).

Його заяву передає Суспільне.

«Кошти будуть відшкодовані та перераховані до нашого Фонду підтримки модернізації польської армії. Згідно з нашими внутрішніми правилами, згідно зі статутом Фонду, ці кошти будуть використані винятково на модернізацію Збройних сил Польщі», — заявив Залевський.

Тим часом парламентський державний секретар Федерального міністра оборони Німеччини Себастьян Гартманн заявив, що кошти Європейського фонду миру дають змогу Німеччині прийняти рішення про виділення додаткових коштів для України.

«Україна може звертатися з проханнями, вона може відповідно розпоряджатися коштами. Для цього їй потрібні відповідні кошти, і тут було знайдено хороший шлях. Це хороший сигнал для України та для європейської єдності», — сказав Гартманн.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що Швеція реінвестує кошти з EPF для України.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, 25 вересня висока представниця Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що держави-члени ЄС узгодили умови виділення EUR 6,6 млрд з Європейського фонду миру, які блокував Орбан