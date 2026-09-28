-Увесь день сьогодні атаки “шахедів”, багато реактивних. Вже більш ніж 120 дронів, майже 90 з них реактивні. І на жаль, були влучання, є жертви. Станом на цей час відомо, що дев’ять людей загинули у різних наших регіонах. Мої співчуття рідним і близьким. Більше 80 людей постраждали.

Про це розповів президент Зеленський у вечірньому зверненні.

У Києві реактивний “шахед” влучив в будівлю Академії наук, була пожежа. Одну людину досі шукають під завалами. Була убита цим “шахедом” асистентка Володимира Горбуліна. Сам він був травмований і перебуває зараз вдома.

Знищено кілька поверхів фактично основного офісу Академії наук. Прямо навпроти цієї будівлі – будинок Центральної ради, поруч памʼятник Михайлу Грушевському. Черговий російський удар, який показує всю тупість російської війни і взагалі російської держави.

Інший реактивний дрон ударив по будівлі лікарні в Києві. В Дніпрі жорстокий удар по бізнес-центру, в Одесі – по звичайному будинку. Були удари також по сходу України – по Сумщині, Харківщині. Один з реактивних дронів долетів до кордону з Польщею.

Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні – 70. Це і звичайні, і реактивні “шахеди”, але щодо реактивних, на жаль, значно менше, ніж потрібно, – 57%, і нові перехоплювачі активно випробовуються. Є частина бойових груп, які їх використовують, але, звісно, треба ще доопрацьовувати деякі деталі, щоб була достатня ефективність і масовість. Розробників прискорюємо.

Сьогодні я провів нараду з Премʼєр-міністром України та з дипломатичною командою про ключові пріоритети з партнерами на ці тижні і на цю ситуацію. Уряд, Міністерство закордонних справ, Офіс, наші військові, наша переговорна група – чітке завдання заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Все, що можемо зробити разом з партнерами, за кошти партнерів – це стосується передусім оборонних замовлень, – до кінця року має бути виконано на 100%. Отже, потрібне повне фінансування. Це повинно бути забезпечено.

Конкретні рішення, напрямок домовленостей з партнерами – все це є, і відповідальність Премʼєр-міністра, міністра закордонних справ України, команди Офісу – повністю забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили. Я розраховую на дієву підтримку від парламентарів. Якщо урядовці свою частину зобовʼязань виконають до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту. Уряд, наші дипломати будуть в повній комунікації з парламентарями.