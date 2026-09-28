СБУ закликає громадян бути пильними. Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб щодо створення інтернет-сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси державних органів нашої держави, а також вітчизняних ЗМІ.

За допомогою цих фейкових джерел ворог намагається проводити інформаційно-психологічні спецоперації та дезінформаційні кампанії, щоб розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині України та зашкодити її позиціям на міжнародній арені.

Крім того, російські спецслужби використовують ці ресурси, щоб витягувати персональні дані українців. Встановлено, рашисти часто зламують облікові записи користувачів, які підписуються на фейкові сторінки в соцмережах та канали в месенджерах, щоб викрасти їхні персональні дані. Згодом вони використовують отриману інформацію для проведення вербувальних операцій та збору конфіденційних даних.

Особливий інтерес для рашистів становлять відомості про бойову та оперативну роботу Сил оборони і безпеки України.

Серед іншого, Департамент кібербезпеки СБУ виявив та заблокував понад 50 ресурсів, що за своїм зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендинг Служби безпеки України.

У зв’язку з цим СБУ вкотре закликає громадян бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та користуватися лише офіційними джерелами.

Якщо ви побачили сумнівну інтернет-адресу або отримали підозріле повідомлення від особи, яка представляється співробітником СБУ, негайно звертайтеся на гарячу лінію:

телефонний номер – 1516

електронна пошта: 1516@ssu.gov.ua

чат-бот «Спали» ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot

Офіційні акаунти Служби безпеки України:

веб-сайт – ssu.gov.ua

Telegram – bit.ly/telegramSSU

Viber – bit.ly/viberSSU

Facebook – bit.ly/facebookSSU

Instagram – bit.ly/instagramSSU

X – bit.ly/xSSU

YouTube – bit.ly/youtubeSSU