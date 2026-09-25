ЄС погодив виділення €6,6 млрд з Європейського фонду миру для України які декілька років блокував Орбан, повідомила голова євродипломатії Кайя Каллас.

“Країни-члени ЄС домовилися про умови виділення Україні коштів у розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Це хороша новина для України і погана новина для Росії”, – написала вона у соціальній мережі Х у п’ятницю.

За словами Каллас, EUR900 млн призначено для Місії ЄС з надання військової допомоги Україні; EUR1 млрд піде на фінансування нових спільних закупівель обладнання. “А EUR4,7 млрд підуть на відшкодування витрат державам-членам, причому деякі з них уже заявили, що спрямують свою частку на допомогу Україні”, – повідомила Каллас.

Глава дипломатії ЄС наголосила, що “гібридні атаки Москви мають на меті залякати Європу, щоб вона скоротила свою підтримку України, Європа ж робить навпаки”.