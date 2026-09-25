Український центр оцінювання якості освіти не планує зменшувати складність завдань національного мультипредметного тесту. Про це заявила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко, пише Кореспондент.

За її словами, результати аналізу тестів свідчать, що їхня складність відповідає можливостям цьогорічної вибірки учасників. Водночас окремі предмети, зокрема математика, справді можуть здаватися складними.

Однак, як пояснила Вакуленко, спрощення завдань не матиме позитивного ефекту. “Ми спустимося до доволі примітивних, простих форм”, – зазначила вона. У такому разі учні з високим рівнем підготовки не зможуть повною мірою продемонструвати свої знання.

УЦОЯО прагне зберегти баланс, щоб тест давав змогу отримати об’єктивний результат і сильним учасникам, і тим, хто має нижчий рівень підготовки.

“Ми не прогнозуємо ані зменшення складності тестових форм, ані зміни як такого змісту оцінювання”, – наголосила Вакуленко.

Як повідомлялось, результати українських 15-річних учнів у PISA-2025 не дають підстав говорити про нове суттєве падіння рівня знань. Після різкого погіршення показників у 2022 році ситуація радше стабілізувалася.