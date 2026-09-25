За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав інженер-конструктор, який намагався «злити» фсб секретні розробки Укроборонпрому.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила у жовтні 2024 року у Миколаєві. Зловмисником виявився інженер-конструктор одного з місцевих оборонних заводів, який намагався передати фсб інформацію про секретні військові розробки.

Встановлено, що для вербування цього фігуранта фсб задіяла колишнього колегу посадовця, який ще з «нульових» проживає в росії.

За даними слідства, ворога цікавила технічна документація з виробництва новітніх газотурбінних двигунів, яку рашисти сподівалися використати для потреб військово-промислового комплексу рф.

За інструкцією куратора агент мав сфотографувати секретну документацію на камеру телефону та переправити файли до рф через месенджер.

Крім цього, зрадник паралельно фіксував місця тимчасової дислокації Сил оборони і з’ясовував про технічний стан енергооб’єктів, по яких рашисти готували ракетно-дронові атаки.

Для цього він на власному авто об’їжджав околиці Миколаєва та занотовував у смартфон геолокації потенційних «цілей».

Встановлено, що для конспірації агент створив анонімну електронну пошту і видаляв листування після кожного сеансу зв’язку з куратором.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність зрадника і затримали його у власному помешканні.

Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

ІншеТВ знайшло рішення суду по цій справі і можемо зазначити, що враження від інформації, яку він зливав ворогу, гнітюче. Бо зливав він не тільки технічну документацію. Ось дещо з матеріалів справи.