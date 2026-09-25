Через приблизно місяць після руйнівної повені та зсувів у Непалі та Тибеті досі невідома доля 56 зниклих українців. У підтверджених списках жертв їх немає. Українська поліція тим часом відкрила кримінальні провадження щодо 49 осіб. У цих випадках відібрано зразки для ДНК-профілів. Про це повідомили журналістам в пресслужбі МЗС України 25 вересня, пише УНН.

За даними компетентних органів Непалу, статистика після масштабних раптових повеней та зсувів ґрунту, які сталися 26 серпня на півночі Непалу та в Тибетському автономному районі (КНР), залишається незмінною: 1451 особа загинула, 6150 осіб – вважаються зниклими безвісти.

За повідомленням китайської сторони, підтверджено загибель 43 осіб, 519 осіб вважаються зниклими безвісти (серед них 261 іноземець із 23 країн).

Яка ситуація зі зниклими українцями

Станом на 25 вересня офіційна кількість зниклих та розшукуваних громадян України становить 56 осіб. Інформація про підтверджених загиблих або поранених українців не оприлюднена. Посольство України в КНР продовжує процес передачі ДНК-даних родин зниклих громадян китайській стороні– повідомили у МЗС України.

За даними Нацполіції України, зазначили у МЗС, “за фактами безвісного зникнення громадян України внаслідок стихійного лиха розпочато досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях щодо 49 осіб”.

Як вказано, з метою подальшої ідентифікації вжито таких заходів:

у 39 випадках відібрано зразки біоматеріалу у близьких родичів та призначено молекулярно-генетичні експертизи;

у 4 випадках отримано доступ (в Україні) до особистих речей зниклих для встановлення їхніх ДНК-профілів;

у 4 випадках відібрано біологічні зразки у братів/сестер зниклих та призначено відповідні дослідження;

щодо 2 осіб близькі родичі, які проживають на території ЄС, надали біологічні зразки за місцем перебування та направлять результати українським слідчим після отримання висновків.

