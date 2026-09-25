Сьогодні Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов’язків керівника ДПС.

Перед новим в. о. керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками.

Як повідомила нардепка Василевська-Смаглюк, до цього Конюшенко працював у Мінфіні та Секретаріаті Кабміну.

-Це кадровий чиновник фінансового блоку, який багато років займається податковою і митною політикою та фінмоніторингом.

Серед завдань, які поставив перед ним Уряд: безперебійна робота податкової, виконання планів надходжень до бюджету, спрощення адміністрування податків та покращення взаємодії з бізнесом.