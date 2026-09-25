Держагентство РФ РІА Новини опублікувало статтю під заголовком «Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою». Автор – головний редактор RuBaltic. tatoeba uk Олександр Носович.

У статті новою метою російської агресії називається Литва.

Публікація з’явилася після рішення парламенту Литви зняти заборону розміщення ядерної зброї.

Носович порівняв Литву з Україною та написав, що у разі конфлікту Росія може обійтися без наземних військ та використовувати ракети з ядерними боєголовками.

Матеріал вийшов після повідомлень розвідок Данії та Чехії про можливий обмежений напад Росії на країну НАТО.

Протягом дня цю видалену інформаційну смердючку активно обговорюють в медіа, тому що всі розуміють – таких випадковостей не буває.