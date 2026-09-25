Уряд оновлює умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями.

Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

-Збільшуємо до чотирьох місяців строк авансування виробників протезів у межах державної програми. Для людини протезування за держпрограмою залишається безоплатним, а отримати протез вона має не пізніше ніж за 90 робочих днів із дати укладення договору.

Це зумовлено тим, що військовим і цивільним, які втратили кінцівки, у складних випадках потрібні індивідуальний підбір протеза та більше часу на його виготовлення, налаштування й опанування.

Крім того, розширюємо безбар’єрні маршрути у містах і громадах, щоб забезпечити доступніший шлях між житлом, міською інфраструктурою та громадським транспортом. Також будуть створені такі маршрути до місць пам’яті. Проєкти відбиратимуть з урахуванням готовності та співфінансування з місцевих бюджетів.

Спрямовуємо на це 385 млн грн із коштів, уже передбачених у бюджеті на інвестиційні проєкти.

Ці рішення ухвалені за підсумками тематичного засідання Уряду за участі Уповноваженої Президента з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної.