У понеділок гігантська ракета Starship компанії SpaceX вперше вийшла на орбіту та вивела нові супутники Starlink, досягнувши важливих цілей попри збій у роботі двигуна на ранньому етапі та рішення скоротити тривалість місії на сім годин.

Місія мала тривати 10 годин, але після виникнення проблем із двигуном її скоротили до трьох годин. Цей політ із космодрому в Техасі став 14-м для ракети з 2023 року; компанія Ілона Маска планує розпочати її регулярну експлуатацію вже цього року, пише Reuters.

На відміну від попередніх польотів Starship, місія в понеділок була не лише відповідальним випробуванням ракети нового покоління, а й робочим завданням із виведення на орбіту супутників Starlink вартістю в мільйони доларів. Це стало першою місією Starship, що приносить прибуток, хоча остаточна конструкція корабля все ще перебуває на стадії розробки.



Безпілотний апарат заввишки з 40-поверховий будинок, що складається з ракети-носія Super Heavy та встановленого на ній верхнього ступеня (власне корабля Starship), стартував із комплексу SpaceX Starbase на узбережжі Мексиканської затоки поблизу Браунсвілла.

Ракета-носій Super Heavy вивела верхній ступінь Starship у космос, після чого сама повернулася до вод Мексиканської затоки, здійснивши контрольоване приводнення (попередні дві спроби посадки носія завершилися жорстким ударом об поверхню).

За повідомленням SpaceX, під час спуску носія деякі його двигуни припинили роботу. Після виходу в космічний простір один із трьох головних двигунів Starship передчасно вимкнувся; через це представник SpaceX Ден Гуот під час прямої трансляції місії оголосив, що корабель не зможе вийти на орбіту.

«Команда вирішила не здійснювати вихід на орбіту», — сказав Гуот.

Однак за кілька хвилин він змінив свою заяву після того, як інженери повідомили: корабель усе ще може спробувати запустити інші бортові двигуни, щоб вийти на орбіту, — що Starship успішно й зробив невдовзі після цього.

РОЗГОРТАННЯ СУПУТНИКІВ

Опинившись на орбіті, Starship по черзі розгорнув 26 супутників Starlink нового покоління на висоті приблизно 269 км (161 миля); це стало першим випадком розгортання корисного навантаження цим кораблем на орбіті.

«Усі 26 робочих супутників Starlink V3 розгорнуто, вони працюють у штатному режимі», — написав Маск у соцмережі X.

«Розгортання всіх 26 супутників Starlink V3 на цільовій орбіті — це величезне досягнення, особливо з огляду на те, що це перший комерційний політ Starship, який приносить прибуток, — зазначив Дін Слейден, менеджер із якості та аерокосмічний інженер компанії Accu Components. — Але з інженерної точки зору найцікавішим моментом було те, як команда впоралася з відмовою двигуна під час підйому».

Під час деяких попередніх суборбітальних польотів Starship виникали проблеми з двигунами — це давня технічна перешкода для програми, що стосується критично важливої ​​здатності ракети маневрувати в космосі. Хоча ця функція менш важлива для виведення супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту, вона є вирішальною для майбутніх завдань Starship із доставки астронавтів NASA на Місяць.

Джаред Айзекман у дописі на платформі X привітав SpaceX із тим, що компанія «вивела корабель на орбіту та виконала кожен етап польоту в безпечний, відповідальний і, що особливо важливо, надихаючий спосіб».

Керований спуск Starship у води Тихого океану — на 7 годин раніше запланованого часу — завершився маневром двигунів, що розвернув апарат у вертикальне положення для приводнення носовою частиною догори. У момент торкання поверхні океану основу ракети охопило полум’я; згодом вона перекинулася на бік, після чого стався потужний вибух. Компанія не планувала піднімати апарат із води та використовувати його повторно після завершення місії.

Starship було створено для частішого запуску супутників Starlink компанії SpaceX та виконання майбутніх місій NASA на Місяць. Вихід на орбіту — ключовий показник для будь-якої нової ракети, призначеної для доставки вантажів у космос, — став для Starship досягненням, яке тривалий час відкладалося. Ілон Маск свого часу прогнозував, що це відбудеться у 2022 році, а запуск супутників — у 2023-му.

ВИПРОБУВАЛЬНА МІСІЯ З РЕАЛЬНИМ КОРИСНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

За оцінками аналітиків, запуск нових супутників Starlink версії V3, здійснений SpaceX у понеділок, принесе підрозділу Starlink сотні мільйонів доларів прогнозованого доходу завдяки збільшенню пропускної здатності мережі для обслуговування клієнтів. Це підкреслює важливу роль Starship у забезпеченні основного джерела прибутку компанії.

За даними SpaceX, супутники Starlink V3, виведені на орбіту в понеділок, здатні передавати вдесятеро більше даних, ніж їхні попередники — мінісупутники V2, які компанія запускала партіями по 20–30 одиниць за допомогою своїх надійних ракет Falcon 9. Прагнучи прискорити розгортання супутникового угруповання для широкосмугового доступу до інтернету, Маск планує запускати супутники V3 партіями по 60 одиниць, щойно Starship почне виконувати регулярні рейси.

Дебютний політ Starship на орбіту відбувся через три місяці після того, як SpaceX вийшла на біржу (IPO) з рекордними показниками, ставши шостою за ринковою вартістю компанією США та перетворивши Маска, який заснував її у 2002 році, на першого у світі трильйонера.