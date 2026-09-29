Україна і декілька країн ЄС, зокрема Німеччина, опрацьовують механізм повернення чоловіків мобілізаційного віку. Разом з тим за час повномасштабного вторгнення країни Європи вже примусово повернули близько 4155 громадян України. Утім, йдеться не про систематичне повернення біженців, а переважно про осіб, які порушили правила в’їзду або перебування у країні.

Детальніше – на інфографіці «Слово і діло».

Скільки українців примусово повернули з Європи за час повномасштабної війни Слово і діло Зображення максимального розміру (відкриється в новому вікні)

Дані про примусово повернених українців узято з Eurostat, який з міркувань конфіденційності округлює числа до найближчого значення, кратного 5. Загальне число примусових повернень – мізерно мале порівняно з кількістю українців, які отримали прихисток.

Так, у 2022 році з країн Європи (зокрема нечленів ЄС) примусово повернули 680 громадян України, у 2023 – 430 громадян, у 2024 – 465. У 2025 році їхня чисельність зросла до 1345, а за неповний 2026-й з Європи примусово повернули аж 1235 українських громадян.

Які країни Європи повернули найбільше українських громадян

Найбільше українців за час повномасштабного вторгнення примусово повернула Польща – 2885 громадян. Це вдвічі більше, ніж решта країн Європи, разом узятих. Одна з причин – друга в Європі кількість біженців з України: 953 тисячі за даними Євростату, а за словами польської сторони – 1,73 мільйона.

Багато випадків примусового повернення коментує польський штаб прикордонної служби. Так, 30 серпня 2025 року до українського кордону доставили 15 громадян України, звинувачених у низці повторних правопорушень – крадіжках, керуванні напідпитку, підробленні документів тощо.

Водночас чимало українців самі стають жертвами злочинів, зокрема крадіжок і шахрайства. Детальніше про це ми розповідали на інфографіці.

Друге місце з великим відривом посідає Чехія – 430 примусово повернутих українців за 2022–2026 роки. Чеська Республіка – третя за кількістю українських біженців країна Європи (понад 395 тисяч за даними Євростату).

Близько 220 громадян України примусово повернула Швеція, а Швейцарія – 155. Словаччина за час повномасштабного вторгнення повернула 100 українців, Норвегія – 90, а Угорщина – 85.

Які країни Європи повернули менше ніж 50 українців за 2022–2026 роки

За 2022–2026 роки Португалія примусово повернула 45 українців, Данія – 40, а Литва – 35 громадян України.

Німеччина, в якій перебуває найбільше біженців від російського вторгнення з України – понад 1,29 мільйона осіб, зокрема понад 300 тисяч чоловіків віком 18–64 роки – примусово повернула лише 25 українців.

Хорватія та Італія примусово повернули близько 20 українських громадян, Іспанія та Франція – по 15, а Латвія – 10. Крім того, Болгарія, Естонія, Австрія та Фінляндія примусово повернули по близько 5 громадян України.

Нагадаємо, з 1 січня 2027 року Велика Британія може урізати виплати сім’ям, які приймають українських біженців за програмою Homes for Ukraine, з 350 до 100 фунтів на місяць.

Тим часом Польща готується до нового напливу біженців з України через російські атаки на інфраструктуру взимку.

Раніше «Слово і діло» показувало на інфографіці можливі виплати для українських біженців, заплановані у Європі в 2026 році.

Також ми порівнювали, які європейські країни витратили найбільше коштів на підтримку біженців з України.