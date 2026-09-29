Рятувальники Миколаївщини залучались до ліквідації двох пожеж, які виникли минулої доби в області.

Про це зранку 29 вересня повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у Коблівській ТГ Миколаївського району рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони «Коблеве», «Рибаківка» приборкали масштабну пожежу площею понад 2 га (складське приміщення — 450 кв. м та суха трава — 2 га).

У м. Первомайськ загасили незначну пожежу сміття на відкритій території.

Постраждалих немає. Причини встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, Із шести пожеж на Миколаївщині за добу одна спалахнула через атаку російського БпЛА