6 пожеж в екосистемах ліквідували рятувальники Миколаївщини минулої доби в області.

Усі вони виникли на відкритих територіях у Миколаївському, Баштанському та Вознесенському районах, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Одну з пожеж спричинила атака російського БпЛА.

Постраждалих та травмованих немає.

Від ДСНС залучались 24 вогнеборці, 6 одиниць техніки, у двох епізодах — відділення місцевих пожежних охорон.

Як повідомляло Інше ТВ, і позаминулої доби на Миколаївщині гасили пожежу після дронової атаки