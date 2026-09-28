У національному парку Етоша в Намібії чорний носоріг кілька разів протаранив автомобіль із туристами. Тварина била машину рогом у передню та бокову частини, пошкоджуючи кузов. Люди в салоні не постраждали.

Інцидент стався 19 вересня під час самостійного сафарі. Відео зняв гід Ебот Еноу Ебот Агбор Ндіп, який перебував із іншою групою туристів неподалік, повідомляє Сzechia-online.

За словами гіда, носоріг виглядав дезорієнтованим після того, як його незадовго до цього випустили представники природоохоронних служб. Ндіп помітив незвичну поведінку тварини та тримався на відстані.

Інші автомобілі підійшли до носорога значно ближче. За словами Ндіпа, водій атакованого позашляховика міг не розпізнати попереджувальні сигнали в поведінці тварини.

На відео видно, як носоріг підходить до білого SUV, після чого кілька разів ударяє його головою та рогом. Частини кузова відриваються, а машина помітно здригається від ударів.

Згодом водієві вдалося рушити з місця. Носоріг деякий час ішов за автомобілем, але потім зупинився. За даними Міністерства довкілля, лісового господарства і туризму Намібії, усі люди в машині залишилися неушкодженими.

Після інциденту представник намібійського міністерства закликав відвідувачів пам’ятати, що поведінка диких тварин може змінитися за секунди. Для людей без досвіду влада радить користуватися послугами зареєстрованих місцевих гідів.

Сам Ндіп пояснив, що оприлюднив відео саме як попередження для туристів, які вирушають у національні парки самостійно.

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