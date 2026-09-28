Війна між Росією та Україною входить у новий етап, у якому змінюється характер російських дій і зростають стратегічні виклики для Києва.

Про це пише The New York Times, аналізуючи останні тенденції на фронті та в тилу, передає «Перший бізнесовий».

За оцінками видання, Москва поступово зміщує акцент із прямого наступу на комбіновану тактику тиску — військового, економічного та інформаційного.

NYT зазначає, що Росія активізувала удари по критичній інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах, логістичних вузлах і промислових підприємствах. Мета — послабити стійкість української економіки та створити додатковий тягар для державних ресурсів. Паралельно Кремль нарощує виробництво озброєнь і намагається компенсувати втрати за рахунок зовнішніх партнерів.

Для України це означає появу нових викликів. З одного боку, необхідно утримувати оборону на ключових напрямках, з іншого — забезпечувати стабільність енергосистеми, логістики та виробництва. Видання підкреслює, що постійні удари по інфраструктурі змушують бізнес скорочувати активність, а державу — збільшувати витрати на відновлення та захист.

Аналітики NYT також звертають увагу на інформаційний компонент війни: Росія посилює кампанії, спрямовані на підрив довіри до українських інституцій та партнерської підтримки Заходу. Це створює додатковий тиск на дипломатичний фронт, де Київ змушений постійно доводити необхідність збереження допомоги.

За оцінками видання, нова фаза війни буде тривалою та багатовимірною, а успіх України залежатиме від здатності адаптуватися до зміненої тактики противника та ефективно поєднувати військові, економічні й дипломатичні ресурси.

Як повідомляло Інше ТВ, Удари по тилах РФ – це “певне зміщення війни у нову фазу”, – Паліса