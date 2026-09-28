Вісім американських морських піхотинців постраждало внаслідок удару іранської крилатої ракети по судну в Ормузькій протоці.

Про це повідомило NBC News із посиланням на трьох американських посадовців, передає Мілітарний.

За їхніми даними, атака сталася 14 вересня, унаслідок якої постраждали сім морських піхотинців рядового та сержантського складу й один офіцер. Вони зазнали отруєння продуктами горіння, а також мали симптоми, характерні для струсу мозку.

Як зазначає видання, жоден із них не зазнав тяжких поранень, і невдовзі всі восьмеро повернулися до виконання службових обов’язків.

Морпіхи діяли у складі батальйонної десантної групи (Battalion Landing Team). За словами американських посадовців, уражене судно не належало до складу Військово-морських сил США. Тип та належність судна вони не розкрили.

Крилата ракета Talayieh у ВМС Ірану. Грудень 2023. Фото: Tasnim

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) відмовилося коментувати обставини атаки. На момент самого удару американське оборонне відомство також публічно не повідомляло про цей інцидент.

Водночас факт ураження невстановленого судна невідомим снарядом в Ормузькій протоці 14 вересня підтверджується окремим повідомленням британського центру United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Повідомлення UKMTO збігається з даними NBC за датою та районом інциденту, однак офіційно не встановлює, що йдеться про те саме судно.

Інформація про поранених морпіхів з’явилася і в офіційній американській статистиці із затримкою. За даними Defense Casualty Analysis System (DCAS) Пентагону, у вересні додали 37 військовослужбовців — 29 моряків та вісім морпіхів.

Водночас DCAS не розкриває обставин, місця або точної дати отримання ними поранень.

NBC зазначає, що восьмеро морпіхів були внесені до статистики приблизно через десять днів після атаки 14 вересня. Один із американських посадовців пояснив затримку тим, що симптоми деяких травм, зокрема струсів мозку, можуть проявитися не одразу.