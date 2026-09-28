Російські військові 27 вересня виводили цивільних із Куп’янської громади Харківської області через газогін, імовірно використовуючи дітей та літніх людей як прикриття для відходу своїх сил.

Про це повідомили у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія» у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео.

Труба для диверсантів стала трубою для викрадення людей: окупанти женуть через газогін дітей і літніх людей.

27 вересня розвідувальні дрони 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» зафіксували, як російські військові виводять цивільних із Куп’янської громади на Харківщині. Корпус веде контрнаступальні дії, і окупанти тікають, ховаючись за мирними жителями.

На відео видно дев’ятьох людей: дітей, літніх людей, одну людину на милицях. Поруч із ними йдуть чоловіки призовного віку в цивільному одязі. Найімовірніше, це російські військові, які зняли форму й виходять з-під удару під прикриттям дітей і стареньких.

Людей провели з Куп’янська через село Голубівка до газогону «Шебелинка – Острогозьк» і завели всередину труби. Цей газогін окупанти використовують, щоб непомітно завести в місто своїх штурмовиків. Тепер тією самою трубою вони викрадають цивільних. Дітям і літнім людям доведеться пройти в ній понад 10 кілометрів. Труба виходить у ліс, і звідти людей, імовірно, вивезуть на окуповану територію. Усю дорогу росіяни знімали їх на камеру.

Українські військові бачили групу і не відкривали вогонь, бо там були цивільні: діти та люди похилого віку. Росіяни на це й розраховували.

За міжнародним правом кожна з цих дій окупантів є злочином:

Примусове вивезення цивільних. Окупантам заборонено переміщувати мирних жителів з їхньої землі (стаття 49 IV Женевської конвенції). Римський статут визнає це воєнним злочином. Саме за вивезення українських дітей Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Живий щит. Прикриватися цивільними, щоб уберегти від ударів себе чи свої підрозділи, заборонено (стаття 28 IV Женевської конвенції, стаття 51 Додаткового протоколу I).

Військові в цивільному. Правила війни зобов’язують солдатів відрізнятися від мирного населення. Росіяни, що ховаються серед цивільних, свідомо перетворюють їх на мішень.

У корпусі «Хартія» попереджають: найближчим часом ці кадри можуть з’явитися в російських медіа під назвою «евакуація» або «порятунок мирних жителів» з інтерв’ю проросійських місцевих. Насправді ж людей під конвоєм загнали в трубу, а поруч, прикриваючись ними, тікали російські солдати.

Українські військові задокументували цей випадок. Матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів.